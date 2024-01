"Tatort": Nach 100 Fällen ist Schluss für Batic und Leitmayr

Nemec und Wachtveitl verabschieden sich

Die beiden hätten "in den letzten Jahren einige echte Polizeikollegen und einen Münchner Polizeipräsidenten mit in den Ruhestand verabschiedet. Die waren alle etwas jünger als wir. Für uns ein guter Anlass, ebenfalls irgendwann 'Servus' zu sagen", erklärt Nemec in der Pressemitteilung. Zum Abschied hätten sie augenzwinkernd eine "magische Zahl" gesucht und 99 sei der Favorit gewesen. "Doch die Verantwortlichen des BR boten uns - wenn wir wirklich gehen wollen - eine 'runde' Zahl an: die 100. Da wir uns in diesem Fall nicht in der Mitte treffen konnten, also bei 99,5, haben wir uns auf die runde 100 geeinigt. Und bis dahin gehen wir wie gehabt auf Mörderjagd..."