Mit der TV-Gerichtssendung "Caught in Providence" erlangte der US-amerikanische Richter Frank Caprio (1936-2025) weltweite Berühmtheit. Jetzt ist er im Alter von 88 Jahren verstorben. Das teilte seine Familie über seinen Instagram-Account mit. Demnach starb er "nach einem langen und mutigen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs friedlich".

"Geliebt für sein Mitgefühl, seine Demut und seinen unerschütterlichen Glauben an die Güte der Menschen, berührte Richter Caprio das Leben von Millionen durch seine Arbeit im Gerichtssaal und darüber hinaus", heißt es weiter. "Seine Herzlichkeit, sein Humor und seine Freundlichkeit haben allen, die ihn kannten, ein unauslöschliches Zeichen hinterlassen."

Er sei aber nicht nur ein angesehener Richter gewesen, sondern auch ein "hingebungsvoller Ehemann, Vater, Großvater, Urgroßvater und Freund". "Sein Vermächtnis lebt in den unzähligen Taten der Güte, die er inspiriert hat, weiter. Mögen wir uns zu Ehren bemühen, ein bisschen mehr Mitgefühl in die Welt zu bringen - so wie er es jeden Tag tat."