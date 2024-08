"Friends"-Post: Gedenken an Matthew Perry zum 55. Geburtstag

Matthew Perry (1969 - 2023) hätte am 19. August 2024 seinen 55. Geburtstag gefeiert. Die Serie "Friends", die den Schauspieler berühmt machte, ehrte ihr verstorbenes Cast-Mitglied mit einem emotionalen Post. Zu einem Porträt von Perry aus jungen Jahren heißt es: "An diesem Tag erinnern wir uns an das Licht, das Matthew Perry war."