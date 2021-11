"Game of Thrones"-Star Gemma Whelan: So waren die Sexszenen

So habe sie auch ihre berühmtberüchtigte Szene am Pferd mit Theon-Darsteller Alfie Allen gedreht. "Alfie fragte immer: 'Ist das okay? Wie sollen wir das machen?'", so der "GoT"-Star.

"Mit IntimitätskoordinatorInnen ist es eine Choreografie. Man bewegt sich hier, man bewegt sich da, und Einverständnis wird vor dem Start eingeholt. Das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung", erklärte Whelan abschließend ihre Meinung zu den besser werdenden Umständen für Sexszenen.