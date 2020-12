"Game of Thrones": 2021 ist Drehstart für Prequel-Serie "House of the Dragon"

Davon abgesehen ist noch nicht viel über "House of the Dragon" bekannt, außer dass eben die Geschichte der Targaryens rund 300 Jahre vor den Ereignissen in der Originalserie erzählt wird. In "Game of Thrones" war am Ende Jon Snow der letzte Überlebende aus dem Haus Targaryen. Die Handlung basiert auf dem Buch "Feuer & Blut" von George R. R. Martin und wurde von Martin gemeinsam mit Ryan Condal ("Colony") entwickelt.

Es wird erwartet, dass die neue Spin-Off-Serie "House of the Dragon" im Jahr 2022 bei HBO zu sehen sein wird.