"Game of Thrones": Bereut Jason Momoa diese Szene?

Die angesprochene Szene wurde bereits von Fans kritisiert, da sich die Frage stellt, ob man eine Vergewaltigung auf diese Art und Weise zeigen sollte. Auch wenn sich die weiteren Fragen des Journalisten auf Momoas Rolle in "Aquaman" fokussierten, kehrte der Darsteller am Ende des Interviews zurück zur kontroversen Szene.

"Ich möchte über etwas sprechen, das mir ein ungutes Bauchgefühl bereitet. Als Sie mich über 'Game of Thrones' gefragt, die Sache mit meiner Figur erwähnt haben und wissen wollten, ob ich so etwas wieder machen würde. Ich war irritiert, als Sie mich das gefragt haben. Es ist eklig, es auf mich abzuwälzen, das zu ändern. Als hätte ein Schauspieler überhaupt die Möglichkeit, so etwas zu ändern. Uns ist eigentlich überhaupt nicht erlaubt, irgendetwas zu tun. Es gibt ProduzentInnen, AutorInnen und RegisseurInnen, da kann man nicht einfach reinkommen und sagen 'Ich mache das nicht, weil es nicht kosher ist oder zum politischen Klima passt.‘“

Auch wenn durch seine Aussagen nicht genau klar wird, was seine Haltung zu der Szene ist, kann man dennoch spüren, dass es ihm unangenehm ist, darüber zu sprechen. Es wäre jedoch eine große Überraschung, wenn Momoa in nächster Zeit in einer derart expliziten Szene zu sehen wäre, in der sexuelle Gewalt gezeigt wird.