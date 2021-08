Kit Harington begeisterte Millionen von Fans in seiner Rolle als Jon Snow. Der "Game of Thrones"-Darsteller ist zurzeit in der zweiten Staffel der Amazon-Serie "Modern Love" zu sehen und war am 13. August zu Gast bei Jimmy Fallons "Tonight Show". Bevor Harington seinen großen Auftritt hatte, erklärte Fallon eine der Hürden seiner Show, die ihn seit Jahren begleitet.

Fallon hat bereits 1500 Auftritte in der "Tonight Show" hinter sich und macht seinen Gästen seit Jahren Vorschläge für lustige Aufgaben, denen sie sich während der Sendung stellen sollen. Seit vielen Jahren steht die Herausforderung "Straight up goes for it" auf seiner Liste.

Die Aufgabe ist es, den Song "Drops of Jupiter" von Train zu singen, aber bisher hatten sich alle Gäste geweigert, doch dann kam Kit Harington!