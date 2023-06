Gefahr für sich und andere? Amanda Bynes wieder in der Psychiatrie

Amanda Bynes (37) wurde wieder in eine psychiatrischen Klinik eingewiesen. Wie "TMZ" berichtet, wurde die Schauspielerin am Wochenende in Los Angeles festgenommen. Zuvor habe jemand bei der Polizei gemeldet, dass sich eine Frau in Not befinde. Die Frau habe sich laut "TMZ" als Amanda Bynes entpuppt. Die Polizei nahm den ehemaligen Nickelodeon-Kinderstar daraufhin in Gewahrsam. Das US-Portal zeigte Bilder von Bynes in Handschellen.

Laut "TMZ" hat die Polizei Amanda Bynes als "Gefahr für sich und andere" gewertet. In der psychiatrischen Klinik kann sie nun 72 Stunden festgehalten werden. Eine Verlängerung der Frist ist aber möglich.