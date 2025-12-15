George Clooney (64) will künftig auf Kuss­szenen mit fremden Frauen verzichten. Das erklärte der Hollywoodstar der Zeitung "Daily Mail". "Okay, gut, ich küsse kein Mädchen mehr", sagte er wörtlich. Die Entscheidung habe er nach einem Gespräch mit seiner Ehefrau Amal (47) getroffen. Nicht Eifersucht, sondern ein realistischer Blick auf sich selbst habe den Ausschlag gegeben: Clooney sehe sich inzwischen schlicht nicht mehr in klassischen romantischen Rollen.

Für diesen Karriereschritt nannte George Clooney ein Vorbild: Paul Newman (1925-2008). Auch er galt lange als Frauenschwarm, bevor er sich bewusst altersgerechten Rollen zuwandte.

Noch 2022 stand Clooney für Kuss­szenen vor der Kamera. In der Romantikkomödie "Ticket ins Paradies" küsste er seine langjährige Freundin Julia Roberts (58). Für die Szene brauchte es allerdings 80 Takes - 79 Mal brachen die beiden zuvor in Gelächter aus, ehe es schließlich klappte.