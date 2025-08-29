Der Hollywoodstar ist in Venedig gesundheitlich angeschlagen, war aber bei der Weltpremiere seines neuen Films.

Hollywoodstar George Clooney (54) schleppt sich mit einer Krankheit durch die gestern gestarteten 82. Filmfestspiele von Venedig. Im Tagesverlauf blieb Clooney aus gesundheitlichen Gründen schon der Pressekonferenz seines eigenen Films "Jay Kelly" fern, da bei ihm laut US-Branchenmedien eine Nebenhöhlenentzündung diagnostiziert wurde und er sich auf Anweisung seines Arztes schonen sollte. Doch die Weltpremiere des Films, in dem Clooney passenderweise einen Filmstar verkörpert, ließ er sich am Abend nicht entgehen.

George und Amal Clooney glänzen auf dem roten Teppich Gemeinsam mit Ehefrau Amal Clooney (47), der er einst in der Lagunenstadt Venedig das Jawort gab, erschien der Star auf dem roten Teppich am Lido. Seine Ehefrau zog dabei in einem körperbetonten fuchsiafarbenen Minikleid mit ausladender Schleppe alle Blicke auf sich. Dazu wählte Amal Clooney eine goldene Clutch und Heels. Ihr Haar war in leichten Wellen gestylt. Ehemann George entschied sich für einen klassischen schwarzen Smoking. Laut der britischen "Daily Mail" verbrachte der angeschlagene Star rund 30 Minuten auf dem roten Teppich, gab ausführlich Autogramme und posierte für die anwesenden Fotografen.

Darum geht es im Netflix-Film "Jay Kelly" Am Nachmittag war Clooney noch der Pressekonferenz zu "Jay Kelly" ferngeblieben, weswegen er "am Boden zerstört" war, wie Schauspielerin Laura Dern (58) laut "Deadline" erklärte. Sie spielt in dem Drama von Regisseur Noah Baumbach (55) an der Seite von Clooney und Komiker Adam Sandler (58) eine der Hauptrollen. "Jay Kelly" handelt von einem weltberühmten Schauspieler (Clooney), der sich gegen Ende seiner Karriere auf eine Reise kreuz und quer durch Europa begibt, dabei immer begleitet von seinem loyalen Manager und besten Freund (Sandler). Die beiden durchleben "einen Mix aus öffentlichen Ehrungen, altem Groll und familiären Entfremdungen", die "beide Männer dazu zwingen, sich den Entscheidungen, Kompromissen und Identitäten zu stellen, die ihr Leben bestimmt haben", schreibt der "Hollywood Reporter" zur Handlung des Films. "Jay Kelly" nimmt am Wettbewerb der 82. Filmfestspiele von Venedig teil und erscheint am 5. Dezember weltweit auf Netflix.