George Clooney in Venedig: Doch alle Augen sind auf Amal gerichtet

Wow-Auftritt in Venedig

Clooney kam in einem besonders figurbetonten Kleid zur Veranstaltung. Das nude-farbene Dress erinnerte mit der Spitze am Dekolleté und am Saum sowie den zarten Spaghetti-Trägern an ein elegantes Negligé. Dazu kombinierte sie einen weißen Tüllüberrock. Zurückhaltender Goldschmuck sowie flache Sandalen - ebenfalls in Gold - komplettierten den Look. Ehemann George entschied sich dagegen für einen dunklen Anzug, der seine Frau noch strahlender erschienen ließ.

Das Paar fuhr mit dem Boot zum Event, wie zahlreiche Bilder zeigen. Der Schauspieler ließ es sich dabei ganz Gentleman-like nicht nehmen, seiner Frau beim Ein- und Aussteigen zu helfen. Auch am Freitag wurden die beiden bei einer Bootsfahrt durch die Lagunenstadt fotografiert. Das Ehepaar war bereits am Dienstag in der Stadt angekommen, pünktlich zu den Filmfestspielen von Venedig. Die beiden sollen in ihrem Stammhotel Cipriani untergekommen sein.