Der Hollywoodstar schwärmt schon länger von seinem neuen Leben in Frankreich. Nun ist er einen entschiedenen Schritt gegangen.

George Clooney (64) ist jetzt offiziell Franzose. Das geht aus einem Dokument hervor, das im französischen Amtsblatt veröffentlicht wurde. Nicht nur der in den USA geborene Hollywoodstar besitzt nun die französische Staatsbürgerschaft, sondern auch seine britisch-libanesische Gattin Amal (47) und die gemeinsamen Zwillinge Alexander und Ella (8). Die Clooneys leben seit 2021 (teilweise) in Frankreich. Für rund acht Millionen Dollar hatte sich die Familie einen Bauernhof in Südfrankreich gekauft.

George Clooney liebt französische Sprache - obwohl er sie nicht beherrscht Die Familie Clooney besitzt noch andere Anwesen - in den USA, England und am Comer See in Italien. Doch in Frankreich fühlen sie sich am wohlsten, sagte Clooney kürzlich dem Radiosender RTL. "Ich liebe die französische Kultur", so der Filmstar zum französischen Sender. Er liebe auch die französische Sprache, gab Clooney RTL zu Protokoll. Obwohl er sie immer noch nicht richtig beherrscht - und das trotz über 400 Stunden Unterricht, wie der "Jay Kelly"-Star dem Radiosender gestand. Was George Clooney an Frankreich aber besonders liebt, sind die Gesetze zum Schutz der Privatsphäre. "Hier werden keine Fotos von Kindern gemacht. Es gibt keine Paparazzi, die sich am Schultor verstecken. Das ist für uns das Wichtigste", sagte er dem französischen Hörfunksender.

"Bedenken, unsere Kinder in L.A. großzuziehen" In dieselbe Kerbe schlug George Clooney in einem Interview mit dem US-Magazin "Esquire". "Ich hatte Bedenken, unsere Kinder in L.A. großzuziehen, inmitten der Hollywood-Kultur", gab er im Oktober 2025 zu Protokoll. "Ich hatte das Gefühl, dass sie niemals eine faire Chance im Leben bekommen würden. In Frankreich interessiert sich niemand wirklich für Ruhm", so George Clooney. "Ich möchte nicht, dass sie sich ständig Sorgen um Paparazzi machen müssen", sagte der Oscarpreisträger zu "Esquire". Und: "Ich möchte nicht, dass sie mit den berühmten Kindern anderer Leute verglichen werden." George Clooney ist selbst teilweise auf einer Farm in Kentucky aufgewachsen. Damals habe er es gehasst. Doch seine Kinder haben auf dem Land ein "viel besseres Leben", findet er. Sie hängen nicht mehr an ihren iPads, sagte er zu "Esquire".