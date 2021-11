Clooney dachte, er würde sterben

"Ich habe darauf gewartet, dass meine Lichter ausgehen", so Clooney heute. "Wenn man in der Öffentlichkeit steht, merkt man, wenn man am Boden liegt und denkt, es sei die letzte Minute seines Lebens, dass das für manche Leute nur Entertainment für ihre Facebook-Seite ist. Ich bin ein optimistischer Mensch, aber das hat mir deutlich gezeigt, dass du wirklich nur zu ihrer Unterhaltung hier bist", fügte der 60-Jährige kritisch hinzu.

Bei dem Motorradunfall erlitt der Schauspieler keine bleibenden Schäden – auf ein Motorrad ist er seitdem trotzdem nicht mehr gestiegen. Gegenüber "The Sun" verriet Clooney: "Ich hatte so ein Glück, dass ich aus diesem Unfall heil herausgekommen bin. Das hat mich nach 40 Jahren offiziell von den Motorrädern geholt, was bedauerlich ist."