George Clooney gibt zu: "Habe Batman versaut"

"Hab's versaut"

Wie "People" berichtet, sprach Clooney bei einem Screening seines neuen Filmprojekts "The Tender Bar" über seine Zeit als Batman.

"Ich habe einen Superheldenfilm gemacht und habe es so krass versaut, dass sie mich nicht mehr ans Set lassen", so der 60-Jährige über sein Mitwirken in dem Blockbuster. Zumindest hat der Oscar-Preisträger andere Rollen, in denen er glänzen konnte.

Von seiner Darbietung als Batman kann man sich im Trailer ein eigenes Bild machen: