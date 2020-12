George Clooney will erneut mit Ben Affleck zusammenarbeiten

Clooney und Firmenpartner Grant Heslov, die gemeinsam Filme wie "Argo", "Im August in Osage County" und "Monuments Men" produzierten, sind auch bei diesem Projekt als Produzenten an Bord. Für "Argo" gewannen sie zusammen mit Affleck den Oscar als Produzenten des "Besten Films".

Clooney bringt in diesem Monat als Hauptdarsteller und Regisseur den Endzeit-Thriller "The Midnight Sky" bei der Streaming-Plattform Netflix heraus. Affleck war zuletzt in dem Sportdrama "Out of Play - Der Weg zurück" zu sehen. Kürzlich sagte er einer Batman-Rolle in dem Superheldenfilm "The Flash" zu.