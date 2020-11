George Clooney produziert Doku über einen politischen Mord

George Clooney verfügt über ein ausgeprägtes politisches Bewusstsein und setzt sich immer wieder für Menschenrechte ein. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass er nun für HBO eine Dokumentation mit dem Titel "The Art of Political Murder" produziert hat. Es geht um Juan Gerard, einen Bischof aus Guatemala, der als Menschenrechts-Aktivist die Ausschreitungen des dortigen Militär-Regimes im Zuge des lange andauernden Bürgerkriegs angeprangert hat. 1998 wurde der Bischof, zwei Tage nachdem er in einem Bericht die Grausamkeiten des Militärs aufdeckte, in einer Kirchen-Garage zu Tode geprügelt.