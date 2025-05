Konzertabsage in letzter Minute: Am Abend des 2. Mai 2025 sollte Gérard Depardieu (76) die Bühne des Theaters in Putbus mit französischen Chansons auf Temperatur bringen. Doch daraus wird nichts. Wie die Ostsee-Zeitung berichtet, fällt das Konzert kurzfristig ins Wasser. Aufgrund eines laufenden Gerichtsverfahrens gegen Depardieu habe die französische Justiz dem Star-Schauspieler untersagt, Frankreich vor dem 13. Mai zu verlassen. Dann wird die Urteilsverkündung erwartet. Dem Putbusser Theater gehen damit die vermutlich höchsten Ticket-Einnahmen seiner Geschichte durchs Netz.