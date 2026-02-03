Trauer um Gerardo Taracena (1970-2026). Der mexikanische Schauspieler , unter anderem bekannt aus Mel Gibsons (70) Maya-Epos "Apocalypto", ist im Alter von nur 55 Jahren gestorben , wie unter anderem die mexikanische Akademie für Filmkunst auf Instagram bestätigt hat . Eine Todesursache wird in dem Beitrag nicht genannt.

Im Anschluss an diese Rolle war er auch im Filmerfolg "Sin nombre" aus dem Jahr 2009 sowie den Drogenschmuggler-Serien "Queen of the South" und "Narcos: Mexico" zu sehen. In der Netflix-Serie "Narcos: Mexico" verkörperte er Pablo Acosta, den Anführer des mächtigen Juárez-Kartells.

Taracena, 1970 in Mexiko-Stadt geboren, spielte in "Apocalypto" Stirnauge, einen sadistischen Menschenjäger. Durch den im Jahr 2006 erschienenen Historienfilm, in dem ausschließlich Mayathan, die Sprache der Maya, gesprochen wird, erlangte Taracena auch international Bekanntheit.

"Einer der besten mexikanischen Schauspieler"

Taracena sei "von grundlegender Bedeutung für das mexikanische Kino" gewesen und habe "mit seiner Leinwandpräsenz einen intensiven, ehrlichen und zutiefst menschlichen Eindruck hinterlassen", erklärt die mexikanische Akademie für Filmkunst auf Instagram. "Seine Arbeit und sein unvergessliches Gesicht werden in der Erinnerung unseres Kinos bleiben", heißt es weiter in dem Beitrag.

In seinem Heimatland Mexiko war Taracena dreimal für einen Premio Ariel nominiert, den bedeutendsten mexikanischen Filmpreis. Die Nominierungen würdigten "eine Karriere, die von absoluter Hingabe, Ausdruckskraft und einem tiefen Engagement für sein Handwerk geprägt ist", erklärt die Akademie für Filmkunst weiter.

Unter dem finalen Instagram-Beitrag des Schauspielers drückten Fans und Follower ihr Mitgefühl aus. "Ruhe in Frieden, mein lieber 'Pablo Acosta', einer der besten mexikanischen Schauspieler", heißt es dort etwa mit Bezug auf seine Rolle in "Narcos: Mexico". "Ein großartiger Schauspieler, großartige Performance in 'Apocalypto', möge er in Frieden ruhen", kommentiert eine weitere Person.