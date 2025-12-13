Peter Greene (1965-2025) war eines der Gesichter, die Kinozuschauer in den 1990er Jahren das Fürchten lehrte. Nun ist der US-Schauspieler im Alter von nur 60 Jahren gestorben , wie unter anderem die "New York Post" unter Berufung auf seinen langjährigen Manager Gregg Edwards berichtet. Greene wurde am 12. Dezember leblos in seiner Wohnung in Manhattan aufgefunden und noch vor Ort für tot erklärt. Die Polizei geht nicht von Fremdeinwirkung aus. Die genaue Todesursache soll durch den Gerichtsmediziner ermittelt werden.

Sein Manager, der Greene über zehn Jahre lang begleitet hatte, zeigte sich tief erschüttert. "Er war ein fantastischer Kerl", sagte Edwards. "Wahrhaftig einer der großen Schauspieler unserer Generation. Sein Herz war so groß, wie es nur sein kann. Ich werde ihn vermissen. Er war ein großartiger Freund."

Vom Straßenkind zum Filmstar

Geboren in New Jersey, riss Peter Greene mit gerade einmal 15 Jahren von zu Hause aus. Auf den Straßen von New York rutschte er in die Drogenszene ab, konsumierte und dealte, verriet er 1996 dem "Premiere"-Magazin. Nachdem er seine Dämonen überwunden hatte, etablierte er sich zu Beginn der 1990er Jahre in Hollywood. Unvergessen bleibt seine Rolle als sadistischer Zed in Quentin Tarantinos (62) Meisterwerk "Pulp Fiction" aus dem Jahr 1994, die in dem ikonischen Satz: "Zed's dead, baby - Zed's dead" (auf Deutsch: "Zed ist tot, Baby - Zed ist tot") von Bruce Willis' Figur Butch kulminierte.

Im selben Jahr spielte er auch den skrupellosen Gangster Dorian Tyrell in der Komödie "Die Maske" an der Seite von Jim Carrey (63) und Cameron Diaz (53) - eine Rolle, die sein Manager als "wohl seine beste" bezeichnete.