Anderson trug ein Minikleid in einem warmen Gelbton mit kunstvollen Verzierungen in Gold und Silber und einem markanten Ausschnitt. Ihre blonden Haare hatte sie mit einem Zacken-Haarreif zurückgesteckt. Die 57-Jährige schritt in braunen High Heels über den mit Gras gestalteten Laufsteg. Auf Instagram teilte Anderson einige Eindrücke der Show und schrieb: "Was für eine Ehre, die Show von Miu Miu abzuschließen. Kneife mich immer noch."

Gillian Anderson (57) hat bei der Paris Fashion Week einmal mehr bewiesen, dass sie nicht nur vor der Kamera eine gute Figur macht: Die Schauspielerin lief am 10. März 2026 über den Laufsteg bei Miu Miu und krönte die Präsentation der Herbst/Winter-Kollektion 2026/27 als prominenter Abschluss der Show.

Prominente Front Row bei der Show von Miu Miu

Auch die erste Reihe der Miu-Miu-Show konnte sich sehen lassen: Schauspielerin Daisy Edgar-Jones (27) kombinierte ein blaues Crop-Top mit einem eleganten Bleistiftrock. "Glee"-Star Dianna Agron (39) setzte mit einem senfgelben Ensemble aus Jacke und Faltenrock farbliche Akzente. Stilikone Alexa Chung (42) bewies in hellblauen Jeans und einem cremefarbenen Mantel moderne Lässigkeit. Zudem nahmen Stars wie Poppy Delevingne, Barbara Palvin, Nina Dobrev, Tyla oder Sofia Carson im Publikum Platz.

Nach dem glamourösen Auftritt zeigte sich Gillian Anderson beim Verlassen des Geländes in einem deutlich bodenständigeren, aber nicht minder stilvollen Look: In einem dunkelblauen, bodenlangen Mantel und einem karierten Wollpullover schützte sie sich gegen die Pariser Kühle.