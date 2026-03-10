Von Barbie-Blond zu Gothic-Chic

Robbies Auftritt bei der Pariser Modewoche fällt mitten in ihre Pressetour für "Wuthering Heights - Sturmhöhe", Emerald Fennells (40) Neuverfilmung des Romanklassikers, in dem Robbie die Catherine Earnshaw spielt. Seit Januar tourt sie gemeinsam mit Co-Star Jacob Elordi (28) durch die Welt und setzt dabei modisch eigentlich konsequent auf die gotisch-romantische Ästhetik des 18. Jahrhunderts, in dem der Film angesiedelt ist.