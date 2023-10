Die Animationsserie begleitet eine Gruppe mutiger Rebell:innen, die sich gegen das Galaktische Imperium erheben. "Rebels" schlägt die Brücke zwischen den Epochen der Prequels und der Originaltrilogie mit Leichtigkeit, Mut, aber auch Demut. Allgemein schafft es die Serie, Humor mit Drama und Action zu verbinden und richtet sich geschickt an ein sowohl junges als auch älteres Publikum. Die positiven Messages in der Story überwiegen, was im oftmals sehr düsteren Star Wars-Universum eine erfrischende Abwechslung ist.

Bei "Rotten Tomatoes" wird "Rebels" mit 98 Prozent bewertet.

Zu sehen auf Disney+ und Prime Video.