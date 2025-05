Der deutsche Schauspielstar Giovanni Arvaneh (1964-2025) ist tot. Er verstarb am 14. Mai im Alter von 61 Jahren an den Folgen seiner langjährigen Krebserkrankung. Das wurde in einem Beitrag auf seinem Instagram-Account bekanntgegeben. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto des Schauspielers heißt es dort: "Er schenkte Liebe wie andere Applaus - mit offenen Armen, aus vollem Herzen."

Viele Serienrollen Arvaneh spielte von 1994 bis 2010 mit Unterbrechungen die Rolle des Sülo Özgentürk in der ARD-Serie "Marienhof", die von 1992 bis 2011 ausgestrahlt wurde. Der in München geborene Schauspieler übernahm auch Rollen in Serien wie "Unser Charly", "SOKO 5113" oder "St. Angela". Im Februar 2021 outete er sich öffentlich als homosexuell im Rahmen der Initiative "actout". Im Sommer 2023 machte er seine Krebserkrankung öffentlich. Vergangenen April meldete er sich noch mit einem Instagram-Beitrag bei seinen Fans: "Ich habe so schöne Nachrichten zum Geburtstag zu Ostern bekommen und ich würde so gerne darauf antworten. Leider fehlt mir oft oder meist die Konzentrationskraft. Aber all die vielen schönen Worte sind tief in meinem Herzen angekommen." Dazu setzte er unter anderem das Hashtag "loslassen".

"Marienhof"-Kollegin verabschiedet sich Seine "Marienhof"-Kollegin Nicole Belstler-Boettcher (62), sie verkörperte Sandra Behrens, würdigt den Schauspieler in einem Kommentar unter dem Instagram-Post zu seinem Tod. "Mein lieber Giovanni, als heute Morgen von Carsten die Nachricht kam, war ich hin- und hergerissen - Erleichterung, dass du endlich die Schmerzen hinter dir hast, die dir in der letzten Zeit kaum noch Luft zum Atmen gegeben haben und trotz derer du immer noch versucht hast, Menschen Gutes zu geben", schreibt sie. Arvaneh habe seinen Frieden gemacht und "du warst bereit zu gehen, wolltest gehen. Die letzte Zeit war nur noch Schmerz und Carsten hat alles getan, um ihn zu lindern für dich - und jetzt die Gewissheit, dass die Menschheit nun um so einen unfassbar besonderen Menschen ärmer ist." Weiter beschreibt sie ihren Kollegen mit den Worten: "Du hast uns allen so viel gegeben, so viel hinterlassen. Ich kenne niemand, der so viel an sich gearbeitet hat, wie du, der so ein großes Herz hatte und immer helfen wollte. Das letzte Jahr war so unfassbar. [...] Du hinterlässt eine unfassbar große Lücke, lieber Giovanni, die da oben können sich freuen. Ich hab dich lieb."