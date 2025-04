Schauspielerin Karin Lesch (1935-2025) ist tot. Sie wurde 89 Jahre alt. Wie ihre Tochter Anja Mathilde Wallocha der "Bild"-Zeitung mitteilte, starb die in der Schweiz geborene Künstlerin bereits am 12. März in einem Seniorenheim in der Stadt Königs Wusterhausen, Brandenburg. Leschs Ehemann, Regisseur und späterer DEFA-Generaldirektor Hans Dieter Mäde war 2009 verstorben, der gemeinsame Sohn, der Dramaturg und Schriftsteller Michael Mäde im Jahr 2023.