Schauspielerin Glenn Close veröffentlicht Jazz-Album

Die Platte trägt den Titel "Transformation: Personal Stories of Change, Acceptance, and Evolution" (dt. Transformation: Persönliche Geschichten über Wandel, Akzeptanz und Entwicklung) und erscheint am 7. Mai, wie das Branchenblatt "Variety" am Mittwoch (Ortszeit) berichtete.

Für das Projekt hat der Hollywood-Star mit dem befreundeten Jazz-Saxophonisten Ted Nash zusammengearbeitet: Nash komponierte demnach die Musik, während Close literarisches Material für die Texte auswählte und als Spoken-Word-Performance über die Melodien sprach.