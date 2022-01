So bereitet sich Harald Glööckler auf das RTL-Dschungelcamp vor

Training

An diesem etwas kühlen Tag zieht Glööckler in Sportkleidung an zwei Gummibändern, die an einem Baum im Garten befestigt sind. "Kräftig und gleichmäßig", gibt ein Trainer vor. Kurz darauf stapft der Modeschöpfer mit Gewichten in den Fäusten durch das Areal. Glööckler nimmt die TV-Show ernst und will trainiert ins Camp einziehen. "Das ist ja kein gemütliches Camping. Sie sitzen mitten in der Viecherei. Seien wir ehrlich: Wenige trauen mir zu, dass ich durchhalte."

Für viele ist der durchgestylte Designer ein Paradiesvogel mit vielen Schönheitsoperationen und schrillem Outfit. Glööckler macht sich aus solchen Bezeichnungen schon lange nichts mehr – sagt er. Doch gut aussehen will er auch im Dschungel. "Dazu verändere ich mich radikal." Das Haarteil zum Beispiel verschwindet im Schrank.

"Ein Biotop auf dem Kopf und möglicherweise Kakerlaken drin?" Glööckler lacht. "Wie soll das gehen? Dann machen wir doch alles gleich permanent, dass man immer geschminkt ist. Kopf, Augenbrauen, Bart, Lidschatten: alles permanent tätowiert. Ich werde im Dschungel nicht anders aussehen als jetzt. Und danach denken die Leute: Man hat den Glööckler zwar angeschaut, aber wieder wenig von ihm gesehen."