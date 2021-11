Neuer Austragungsort

Aufgrund der Corona-Pandemie wird auch 2022 das Camp nicht in Australien sein. Stattdessen werden sich die KandidatInnen im Swadini Nationalpark am Blyde River Canon in Afrika den Challenges stellen.

Das Dschungelcamp 2022 startet im Jänner auf RTL und RTL+, dem ehemaligen TVnow.