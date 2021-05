Germany's Next Topmodel": Das ändert sich beim "GNTM“-Finale 2021

Schon im letzten Jahr fand das Finale von "Germany's Next Topmodel" coronabedingt unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Auch dieses Mal sind die Auswirkungen der Pandemie noch zu spüren. Am Donnerstagabend geht das Finale der 16. Staffel ab 20:15 Uhr auf ProSieben über die Bühne. Wir haben für euch aufgelistet, was euch in der Show erwartet.