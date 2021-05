Gastauftritte von Heidi Klum: In diesen Serien und Filmen spielte sie mit

Heidi Klum läuft nach Carrie Bradshaws Stolperer über den Catwalk in "Sex and the City", wehrt gekonnt einen Flirt von Barney Stinson in "How I Met Your Mother" ab und taucht sogar in "Der Teufel trägt Prada" plötzlich auf.

Die Jurychefin von "Germany's Next Topmodel" hatte schon viele Gastauftritte in namhaften Filmen und Serien. Die schauspielerische Leistung, die sie so oft von den Kandidatinnen ihrer Model-Show verlangt, hat sie zumindest schon mal selbst abgeliefert.

Wie viele Gastauftritte hatte die 48-Jährige wirklich? Wir haben uns das mal genauer angesehen.