Auch die Kandidatinnen Linda, Mareike, Alex, Anna-Maria, Romina und Chanel zeigen in dem Video, womit sie online konfrontiert werden. Die Beleidigungen, die sie vorlesen, stammen aus den Kommentarspalten ihrer persönlichen Instagram-Pages.

Heidi Klum spricht sich gegen Cybermobbing aus

"Würde sich im echten Leben jemand trauen, solche Dinge zu sagen? Auf Social Media gehört das leider zum Alltag. Jegliche Art von Beleidigungen sind auf sozialen Netzwerken zu einem anonymen Dauergast geworden", heißt es in der zugehörigen Caption. Heidi Klum weiß, wovon sie spricht: Auch sie wurde auf Instagram häufig kritisiert und beleidigt, seit einem Jahr hat sie deshalb die Kommentarfunktion unter ihren Beiträgen deaktiviert.

"Mein Profil soll kein Ort sein, an dem Menschen sich hässliche Dinge an den Kopf werfen. Alles, was ich poste, poste ich für Menschen, die mir folgen MÖCHTEN. Für meine Freunde und für meine Fans. Hier auf meinem Instagram-Profil möchte ich ICH sein, mich so zeigen, wie ich mich fühle, zeigen, was ich erlebe und teilen, was ich teilen möchte. Und das sind oft auch viele private Momente aus meinem Leben", so Klum weiter.