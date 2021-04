Horrorhaus-Shooting: Die besten Memes zur elften "GNTM"-Folge

Deutschlands Model-Show "Germany's Next Topmodel" hat uns erneut eine fragwürdige Folge beschert: In der elften Episode ging es um den Einzug in die Top Ten. In einem "Horrorhaus" sollten die KandidatInnen von Model-Mama Heidi Klum ihre besten Posen zeigen.

Das Bizarre an der Location: 2008 wurde dort laut der "Berliner Morgenpost" tatsächlich ein Model von einem Fotografen ermordet – Klum nutzte diese Info, um den Nachwuchstalenten einen Schauer über den Rücken zu jagen. Ebenso fragwürdig wie dieser Fakt war auch das Ergebnis des Shootings: Von dem Lost-Place-Hintergrund sah man nämlich in den Bildern absolut gar nichts.