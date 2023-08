Die 5 besten Filme von und mit "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig

Süd-Kalifornien in den 70ern. Die alleinerziehende Mutter Dorothea (Annette Benning) lebt mit ihrem 15 jährigen Sohn Jamie (Lucas Jade Zumann), der depressiven Fotografin Abbie (Greta Gerwig) und dem einsamen Handwerker William (Billy Crudup) im selben Haus. Sie ist mit der Erziehung ihres Sohnes überfordert und bittet Abbie und Jamies platonische Freundin Julie (Elle Fanning) um Unterstützung. Können drei Frauen einem Teenager beibringen, wie man ein Mann wird? Und was ist ein Mann überhaupt?

"Die Jahrhundertfrauen" zeichnet das Portrait einer wild zusammengewürfelten Familie in den 70ern und stellt die Frauenfiguren in den Vordergrund. In einer Zeit des Umbruchs erzählt Regisseur Mike Mills eine Coming of Age-Geschichte der anderen Art. Greta Gerwig ist hier zwar nur in einer Nebenrolle zu sehen, aber hinterlässt einen bleibenden Eindruck in diesem zärtlichen Film.

"Die Jahrhundertfrauen" ist derzeit auf Amazon Prime Video und AppleTV+ zu sehen. Hier geht's zum Film!