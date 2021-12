Kehrt Sara Ramírez als Callie zurück?

Sara Ramírez ist zurzeit in dem "Sex and the City"-Revival "And Just Like That" als Che Diaz, die erste nicht-binäre Figur der Serie, zu sehen. Im Interview mit "Glamour" verriet der Star, ob eine Rückkehr von Torres in "Grey's Anatomy" möglich wäre: "Absolut! Damit habt ihr nicht gerechnet, oder?"

"Ich liebe meine 'Grey's Anatomy'-Familie. Ich bin so stolz auf sie, dass sie transsexuelle Charaktere und nicht-binäre Figuren darstellen. Es ist ein wundervolles Universum, das sie geschaffen haben, und ich bin sehr dankbar, dass ich Teil davon sein darf", erklärte der Serienstar.