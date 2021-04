"Grey's Anatomy": Zukunft laut Camilla Luddington ungewiss

Wie "Deadline" 2020 berichtete, verlängerte Jo-Karev-Darstellerin Luddington ihren Vertrag bereits um drei Jahre.

Eine Verlängerung der Serie wäre ihr ein großes Anliegen: "Ich persönlich hätte unglaublich gerne eine weitere Staffel, damit wir ein Leben nach COVID zeigen können. Ich fände es für uns alle toll, wenn wir in der nächsten Staffel wieder in Jos Bar sitzen und zeigen könnten, wie es nach COVID weitergeht. Aber diese Entscheidung liegt natürlich nicht bei mir, also muss ich wie alle anderen warten."

Die 17. Staffel startet am 21. April auf Disney+, am 26. April auf ORF 1 und am 28. April auf ProSieben im Free-TV.