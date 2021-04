"Grey's Anatomy": Kehren noch weitere Hauptfiguren zurück?

Diese "Grey's Anatomy"-Charaktere könnten einen Gastauftritt haben

Langsam gibt es kaum mehr Charaktere die noch zurückkehren könnten. Da Krista Vernoff bis dato immer noch nicht weiß, ob eine 18. Staffel folgen wird, hat sie die Handlungsstränge wohl als emotionalen Abschied kreiert, der entweder endgültig ist oder die ZuseherInnen schlichtweg in Erinnerungen schwelgen lassen soll.

Einige ehemalige Serien-Lieblinge fehlen noch, diese sind aber in der Serie noch am Leben und lediglich in vergangenen Staffeln "weggezogen". Das würde die Möglichkeit bieten, dass sie nicht nur in Merediths Gedanken, sondern auch in der Realität auftreten könnten.