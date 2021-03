Gwyneth Paltrow könnte wieder in Marvel-Filmen auftauchen

Einige Auftritte davon dürften aber von sehr geringer Bedeutung für Paltrow gewesen sein. Wir erinnern uns an die Schlagzeilen aus dem Jahr 2017: Ihre Darbietung in "Spider-Man: Homecoming" war Gwyneth plötzlich entfallen. Die Schauspielerin wusste nämlich nicht mehr genau, ob sie den Part in "Spider-Man" oder "Avengers" gespielt hat, und sei "verwirrt" gewesen. "Das ist mir so peinlich", betonte sie in einem Interview in der Live-Show von Jimmy Kimmel. Außerdem gab sie zu, den Film nicht einmal gesehen zu haben. Nun gut.