"Ich werde immer Catwoman sein"

"Heute ist es 20 Jahre her, dass ich die Ehre hatte, diese Kultfigur zum Leben zu erwecken", schreibt sie zu den Schnappschüssen. "Sie wird mir immer am Herzen liegen und ich werde für immer Patience Phillips alias Catwoman sein."

In ihrem Post bedankt sich Berry zudem bei der Person, die ihr bei der Adoption der Katzen zur Seite stand. "Als diese schwarzen Schönheiten auf der Suche nach ihrer Mutter in meinem Garten auftauchten, half Jee uns bei der Rettung", erklärte die zweifache Katzenmama. Sie sei ihr "für immer dankbar". Vor einem Monat teilte die Schauspielerin auf Instagram mit, dass sie die Kätzchen sowie ihre Mutter und zwei Geschwister in ihrem Garten gefunden habe. Für letztere habe sie ein anderes Zuhause gefunden.