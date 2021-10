"Halloween Kills": So reagiert Judy Greer auf das Schock-Finale

Trauriges Ende – aber perfekt

In einem Interview mit "The Hollywood Reporter" geht Judy Greer näher auf dieses schockierende Ende ein: "Ich war über das Ende richtig deprimiert, obwohl ich es von der Story her für eine gute Idee halte, denn das Drehbuch ist wirklich toll geschrieben. Es fühlte sich wie eine Art Tanz oder eine Opernaufführung an. Auch die Arbeit an der finalen Kampf-Szene mit Michael hat mir persönlich viel gegeben und es war lehrreich, Regisseur Green bei der Arbeit zuzuschauen."

Und ihre junge Kollegin Andi Matichak fügt hinzu: "Das Ende macht mich auch richtig fertig, denn es ist echt fies. Eigentlich hat man gleich drei Finale hintereinander: Zunächst glaubt man, ohne Kratzer alles überstanden zu haben und triumphiert regelrecht, dann geht alles in die Brüche. Es ist ein perfektes Ende, da stimme ich mit Judy überein – geradezu poetisch, obwohl es traurig stimmt. Aber es war eindeutig die richtige Entscheidung, alles so zu machen."