"Halloween Kills": Diese 6 Easter-Eggs hat der Film zu bieten

5. Silver-Shamrock-Masken

In dem bei der Kritik nicht so gut angekommenen "Halloween III: Season of the Witch", wo Michael gar nicht vorkommt, geht es um eine böse Firma, die Halloween-Masken mit tödlichen Mikrochips versieht. "Halloween Kills" trägt dem früheren Film Rechnung, indem es in einer Szene drei Mordopfer mit Silver-Shamrock-Masken präsentiert.