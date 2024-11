Halloween-Kostüm: Heidi Klum als weiblicher E.T.

Heidi Klum (r.) und Tom Kaulitz bei Klums Halloween-Party in New York wurden zu E.T.

Auch in diesem Jahr hat sich Heidi Klum (51) mit ihrem Halloween-Kostüm selbst übertroffen. Zu ihrer legendären Halloween-Party in New York erschien die Modelmama am Donnerstagabend (31. Oktober) als E.T. aus Steven Spielbergs (77) legendärem Filmklassiker "E.T. - Der Außerirdische". Auch Ehemann Tom Kaulitz (35) trug ein identisches Kostüm, das sich lediglich in einigen Accessoires unterschied.

Heidi Klum trägt Erwachsenenwindel zu Halloween Bei Klums Kostüm steckte ihr eigener Kopf im Hals des Außerirdischen. Wie die "New York Times" berichtet, steuerte ein Mitglied ihres Teams den darüberliegenden Mund sowie die Augen von E.T. aus der Ferne. Eine leuchtende Fingerspitze, die auf einen ikonischen Moment aus "E.T." anspielt, komplettierte das auch technisch anspruchsvolle Kostüm. Klum trug zu dem besonderen Event einige Accessoires, darunter eine blonde Perücke, die an ihr eigenes Haar erinnert, einen schwarzen Bowler-Hut, einen Pelzschal sowie ein scharlachrotes Halstuch. Kaulitz' E.T. erschien indes völlig nackt auf dem roten Teppich, und erinnert damit an den Zustand, in dem die Kinder aus "E.T. - Der Außerirdische" das Alien im Filmklassiker entdecken.

Auch eine Windel für Erwachsene hatte die Modelmama in ihrem Kostüm nach eigener Aussage an. Denn seit 11 Uhr am Vormittag seien sie und Ehemann Kaulitz für die aufwendige Verkleidung präpariert worden, weswegen sich ein Ausziehen schwierig gestaltet hätte. "Vielleicht muss ich die Windel nie benutzen, aber so muss ich wenigstens nicht darüber nachdenken", sagte Klum der "New York Times".