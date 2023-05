"Harry Potter"-Stars gratulieren

Wright veröffentlichte zwei Fotos, die sie mit deutlichem Babybauch und ihrem Ehemann vor einer malerischen Bergkulisse zeigen. "Wir bekommen ein Baby", erklärte die Darstellerin dazu. "Ich freue mich so darauf, dieses wunderschöne Land mit den beiden zu teilen", heißt es weiter in dem Post. "Was für eine wilde und demütige Reise eine Schwangerschaft ist, eine Verwandlung, um Platz für neues Leben zu schaffen." Die 32-Jährige fuhr fort: "Andrew und ich können es kaum erwarten, unser Baby später in diesem Jahr kennenzulernen und Eltern zu werden."

Zahlreiche Stars sowie Fans gratulierten den beiden bereits. Darunter Scarlett Byrne Hefner (32), die in den "Harry Potter"-Filmen Pansy Parkinson spielte, und James Phelps (37), der Ginnys Bruder Fred Weasley darstellte.