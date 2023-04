Premium-Gin mit Bruder Alex

Außerdem habe sie mit ihrem Bruder Alex Watson (30) ein neues Projekt gestartet. Zusammen werden sie einen eigenen Premium-Gin auf den Markt bringen, der besonders nachhaltig produziert sei: "Mein Bruder und ich haben herausgefunden, wie man einen Gin aus recycelten Weintrauben herstellt!"

In einem Interview mit dem Luxusmagazin How To Spend It der Financial Times - auf dessen Titelblatt Watson mit Bruder Alex zu sehen ist - stellte die ehemalige "Harry Potter"-Darstellerin das unter dem Titel "Renais" laufende Alkohol-Projekt vor.