Deutscher Schauspieler Hartmut Becker mit 83 verstorben

Skandal auf der Berlinale

Es löste damals bei den Berliner Filmfestspielen einen Skandal aus. Es ging darin um die Vergewaltigung eines Mädchens durch US-Soldaten. Der Film erhitzte die Gemüter so sehr, dass die Jury zurücktrat und der Wettbewerb erstmals in der Geschichte des Festivals abgebrochen wurde. Becker arbeitete mit Verhoeven mehrfach zusammen, darunter auch mit Senta Berger. Mit Lina Wertmüller drehte er "Heimlich, still und leise", mit Richard Attenborough "Die Brücke von Arnheim". Der "Tagesspiegel" schwärmte in seinem Nachruf von Beckers Auftritt als "höllisch machiavellistischer" Kardinal in Gerd Schneiders "Verfehlung" (2015). Becker war auch auf der Theaterbühne zu sehen, etwa am Residenztheater München.