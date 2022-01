Hardy Krüger verstorben: Der deutsche Filmstar wurde 93

Die deutsche Filmlegende Hardy Krüger ist tot. Der Schauspieler und Schriftsteller starb am 19. Jänner im Alter von 93 Jahren in Kalifornien, wie seine Agentur am 20. Jänner mitteilte. Er sei plötzlich und unerwartet in Palm Springs gestorben. "Seine Herzenswärme, seine Lebensfreude und sein unerschütterlicher Gerechtigkeitssinn werden ihn unvergessen machen", hieß es weiter.

Markanter Filmstar

In rund 75 Filmen spielte der gebürtige Berliner, der lange in Kalifornien und Hamburg lebte, die Hauptrolle. Auf der Leinwand war er Großwildjäger und Offizier, Naturbursche und Sonnyboy. Der Blonde mit den blauen Augen und dem markanten Gesicht stand in Hollywood mit Kollegen wie James Stewart, Claudia Cardinale oder Sean Connery vor der Kamera.

Er drehte mit Regisseuren wie Stanley Kubrick, Richard Attenborough und Laurence Olivier. Erst legte Hardy Krüger eine rasante Karriere im Nachkriegsdeutschland hin, dann war er als "German Hero" und Frauenschwarm ein international gerngesehener Leinwandheld.