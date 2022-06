Harvey Weinstein: Neuer Prozess nach neuen Vorwürfen

Zu 23 Jahren Haft verurteilt

Weinstein wurde im Februar 2020 in New York zu 23 Jahren Haft verurteilt. Ein New Yorker Berufungsgericht hatte am 2. Juni die Verurteilung wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe bestätigt. Derzeit befindet er sich in einem Gefängnis in Kalifornien, wo er auf einen weiteren Prozess wartet. Auch hier werden ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Haftstrafe von bis zu 140 Jahren. Weinstein bestreitet die Vorwürfe. Wann der Prozess beginnen wird, will das Gericht demnächst verkünden.