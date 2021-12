Harvey Weinstein: Niederlage vor Gericht in Los Angeles

Die nächste Anhörung in dem Fall ist für Anfang Mai vorgesehen. Einen Termin für den Prozessauftakt gibt es noch nicht. Beobachter halten eine Beginn vor dem Sommer für unwahrscheinlich. Gegen Weinstein liegen elf Anklagepunkte vor, unter anderem wegen Vergewaltigung. Insgesamt dreht sich das Verfahren in Kalifornien um Vorwürfe von fünf Frauen, in einem Zeitraum von 2004 bis 2013. Der Ex-Produzent hat auf "nicht schuldig" plädiert.