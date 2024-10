Große Trauer um Michael Newman (1957-2024): Der ehemalige "Baywatch"-Darsteller ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Newman, der in der Serie den Rettungsschwimmer Mike "Newmie" Newman verkörperte, erlag am Sonntag den Folgen seiner langjährigen Parkinsonerkrankung. Die Diagnose hatte er bereits 2006 im Alter von 50 Jahren erhalten.

"Newman war ein Krieger", würdigt jetzt auch Serien-Star David Hasselhoff (72) seinen verstorbenen Kollegen in einem Statement für die "New York Post". "Er hat mir buchstäblich mindestens viermal das Leben gerettet." Der Schauspieler erinnert sich besonders an Newmans Professionalität: "Er hat den Transfer vom Schnellboot auf die Jetski mehrmals perfekt hinbekommen. Was für ein erstaunlicher Mann. Er hatte nie Angst vor dem Wasser."