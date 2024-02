Meryl Streep und Emily Blunt gehören zu den Nominierten

2007 wurde Meryl Streep für ihre Rolle als Chefredakteurin des Magazins "Runway" Miranda Priestly in "Der Teufel trägt Prada" sowohl für einen SAG Award als auch für einen Oscar nominiert. In diesem Jahr ist Emily Blunt bei den SAG AWARDS als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle im Film "Oppenheimer" nominiert. Streep hingegen kann zusammen mit dem Cast von "Only Murders in the Building" auf eine Auszeichnung hoffen.

Im Dezember hatten sich Emily Blunt und Anne Hathaway bereits für ein Gespräch mit dem Portal "Variety" wieder getroffen und im Interview über die Bedeutung von "Der Teufel trägt Prada" für ihre Karrieren gesprochen. Blunt erinnerte sich an die Dreharbeiten: "Wir hatten einfach eine Bombenzeit bei diesem Film. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von uns wusste, dass er so werden würde, wie er wurde. Jede Woche zitiere ich es. Es wird der Film sein, der mein Leben verändert hat."

Die 30. jährliche Verleihung der Screen Actors Guild Awards wird am Samstag, 24. Februar live auf Netflix aus der Shrine Auditorium & Expo Hall in Los Angeles übertragen.