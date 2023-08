Gal Gadot: "Matthias Schweighöfer ist zu einem guten Freund geworden"

Stern auf dem Walk of Fame: "Es ist surreal"

Für die "Wonder Woman"-Darstellerin steht demnächst noch ein besonderer Meilenstein in ihrer Karriere an: Im kommenden Jahr bekommt sie einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. "Es ist surreal", erzählt Gadot. "Ich habe das Gefühl, dass ich seit der Ankündigung so beschäftigt war, dass ich keine Zeit hatte, es wirklich zu verarbeiten." Es sei unglaublich und sie habe Gänsehaut, wenn sie es laut ausspreche, freut sich die Schauspielerin. "Ich bin super dankbar und demütig."