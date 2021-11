Längere Wartezeit

Einen konkreten Start-Termin kann Gadot also nicht nennen, bestätigt aber immerhin, dass derzeit am Drehbuch gearbeitet wird.

Regisseurin Patty Jenkins übernimmt nach "Wonder Woman" und "Wonder Woman 1984" erneut die Inszenierung, da sie aber zunächst mit dem großen "Star Wars"-Spin-Off "Rogue Squadron" beschäftigt ist, das im Dezember 2023 erscheinen soll, dürfte sich die Arbeit am dritten Abenteuer der DC-Heldin noch länger verzögern und nicht vor 2024 stattfinden.